Netflix, stop agli account condivisi: tutti i dettagli

Netflix, stop alla condivisione delle password

Già nel mese di ottobre il colosso streaming aveva annunciato di voler modificare la sua politica riguardante la condivisione delle password, addebitando come un abbonamento alle persone la condivisione degli account. Il passaggio alla nuova modalità avverrà in modo graduale. La decisione è stata presa per limitare e disincentivare la fuga di abbonati e continuare così con un trend di crescita positivo. La dirigenza della piattaforma ha tenuto a precisare: "Abbiamo lavorato duramente per creare nuove funzionalità aggiuntive che migliorino l’esperienza Netflix, inclusa la possibilità degli abbonati per verificare quali dispositivi stanno utilizzando il proprio account e trasferire un profilo su un nuovo account".