MasterChef 12 anticipazioni: Skill Test, Black Mystery Box e Jeremy Chan

MasterChef Italia 12 torna con una nuova doppia puntata giovedì 26 gennaio in prima serata su Sky e in streaming su NOW, disponibile anche on demand e su Sky Go. Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli al giro di boa testano gli aspiranti chef sui cinque sensi. La sfida in cucina prosegue quindi tra insiedie e sorprese.