Boomerissima show: Arisa hot e la rivelazione di Insinna su Ballando con le Stelle

Alessia Marcuzzi vince ancora la sfida televisiva con il suo Boomerissima , il nuovo format in onda ogni martedì in prima serata su Rai 2. Nella quarta puntata (ospiti Alessandro Tersigni, Paola Barale, Adriana Volpe, Sergio Rossi, Soleil Sorge, Alessandro Egger, Paola Di Benedetto e Emanuel Caseiro) è arrivata anche Arisa . La cantante è stata protagonista di un momento piccante, riguardante un proverbio a luci rosse .

Boomerissima: il proverbio osè e la bordata di Flavio Insinna

Per dirlo però correttamente, ha chiamato al telefono la madre, che ha rivelato lo scabroso detto: "Quando la vigna ha già subito la vendemmia, non la vuole più nessuno". Dove la vigna rappresenterebbe la donna. A destare ilarità durante la serata, anche una sorprendente imitazione di Mia Facchinetti, che ha imitato la madre Alessia, ma anche le parole di Flavio Insinna sul dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Il conduttore de L'Eredità, rivolgendosi ad Alessandro Egger, ha detto: "Per me Ballando con le Stelle doveva vincerlo lui, oppure Gabriel Garko". Leggi tutto