MasterChef 12, Bruno Barbieri e i capelli di Edoardo: "Se vinci..."

MasterChef Italia 12 è tornato in onda giovedì 2 febbraio in prima serata su Sky (in streaming su NOW) con una nuova puntata ricca di colpi di scena, che ha decretato l'eliminazione di Nicola e Ollivier. Tra i momenti topici e più divertenti della serata, anche quello avvenuto durante la Golden Mystery Box. Leggi tutto