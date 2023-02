Maddalena Corvaglia e la lite con Elisabetta Canalis: ecco cosa è successo

Maddalena Corvaglia: il divorzio, l'amore e la Canalis

Il divorzio lo ha chiesto negli Usa per evitare la risonanza mediatica, ma si è poi pentita di averlo fatto in quel Paese perché, a suo dire, gli stranieri non avrebbero gli stessi diritti che ha un americano. Anche se in questi anni qualcuno le ha fatto battere il cuore, la shogirl (il cui nome è stato accostato recentemente a Paolo Berlusconi) si è dichiarata single. Altro argomento insidioso è quello relativo all'amicizia con Elisabetta Canalis. Sul punto ha affermato: "È stata un'amicizia bellissima, che è finita. Chiaramente le voglio bene e sono felice quando anche lei lo è. Recuperare? Quando si rompe la fiducia è difficile".