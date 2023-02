Grammy, Beyoncé da record: tutti i vincitori, delusione Maneskin

Beyoncé ha conquistato il suo 32esimo Grammy per il miglior album nella categoria 'best dance/electronic mmusic', diventando così l' artista più premiata della storia . Traguardo raggiunto dopo le 88 nomination e i 4 premi di questa notte. L'artista ha superato il direttore d'orchestra ungherese, Georg Solti, che aveva ottenuto 31 Grammy. L'artista ha voluto fare una dedica speciale alla comunità Lgbtq+: "Vorrei ringraziare la comunità queer per il vostro amore e per aver inventato un genere".

Grammy, delusione Maneskin

Harry Styles ha vinto il Grammy per l'album dell'anno, 'Harry's House'. Altri premi importanti sono andati a Lizzo per la registrazione dell'anno e, a sorpresa, a Bonnie Raitt per la canzone dell'anno. Delusione invece per la band romana dei Maneskin, battuti dalla cantante jazz Samara Joy vincitrice nella categoria per il miglior nuovo artista dell'anno. In aggiunta, l'artista ha vinto anche come il miglior album vocale jazz.