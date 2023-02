Zelensky a Sanremo 2023? La decisione della Rai

L'annuncio dell'intervento video del presidente ucraino Zelensky a Sanremo 2023 aveva creato non poche polemiche e divisioni tra i politici e non solo. Dopo tanto discutere, nel corso della conferenza stampa pre Festival di lunedì 6 febbraio, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta ha rivelato la decisione presa in tal senso dai vertici Rai.

Zelensky a Sanremo: le parole di Coletta

"Siamo in contatto diretto con l’ambasciatore. Siamo giunti alla definizione dell’intervento di Zelensky: non ci sarà un video, ma un testo. Il controllo dei dirigenti è relativo alla messa in onda di qualsiasi programmi tv, e riguarda tutto quello che va in onda prima della messa in onda, ma sorrido all’idea che un direttore Rai possa censusare un presidente. Sui contenuti saremo più puntuali nei prossimi giorni: non abbiamo contezza della forma e dei contenuti. Ma lo legge Amadeus", ha rivelato Stefano Coletta. Poi il conduttore della kermesse musicale ha ironizzato: "Lo leggo in ucraino...no, abbiamo chiesto all'ambasciatore di fare una traduzione". Pare che nel pomeriggio del 2 febbraio l'ambasciatore ucraino ha detto che il presidente avrebbe preferito inviare un testo.