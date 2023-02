Boomerissima stop: perché non va in onda lo show di Alessia Marcuzzi

Cambio di programmazione per Alessia Marcuzzi ed il suo Boomerissima. L'attesissima quinta puntata del programma di intrattenimento di Rai 2 non andrà in onda martedì 7 febbraio. Come annunciato da Viale Mazzini, il nuovo appuntamento con la showgirl ed i suoi ospiti è previsto al termine del Festival di Sanremo 2023. Quindi lo show che vede fornteggiarsi boomers contro millennials tornerà in video martedì 14 febbraio.