Sanremo, Amadeus svela tutto: Benigni, Mattarella, l'inno di Morandi. Ferragni: "Io non canto"

Roberto Benigni a Sanremo 2023, le emozioni di Chiara Ferragni

"Avere con noi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è l'occasione per celebrare il 75/o anniversario della Costituzione Italiana e non c'era modo migliore di farlo invitando Roberto Benigni", ha aggiunto il conduttore della kermesse musicale. Quindi ha aggiunto: "Sarà Gianni Morandi a cantare l'inno d'Italia. E lo apprende adesso". E Morandi, che non era stato avvisato, non ha fatto una piega: "L'inno lo conosco bene", ha risposto con un sorriso. "Sono molto emozionata, onorata di essere qui, non sono conduttrice né attrice, cercherò di portare me stessa", lo ha detto Chiara Ferragni, che questa sera debutterà come co-conduttrice al 73esimo Festival di Sanremo. E sulla possibilità di cantante, l'influencer ha detto: "No, per cantare non sono pronta ve lo risparmio".