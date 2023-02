Il Festival che non è nato a Sanremo, dal Casinò a Nilla Pizzi e Grazie dei fiori

Il Festival di Sanremo, tra storia e qualche curiosità. I primi tentativi per realizzare la gara canora si tennero a Viareggio nel 1948 e nel '49. Sebbene ebbero un notevole successo si interruppero nel '50. L'idea originaria del gara l'ebbe un ragioniere sanremese ed ex partigiano Amilcare Rambaldi, che si occupava degli eventi del Casinò. Angelo Nicola Amato, allora direttore delle manifestazioni del Casinò di Sanremo ed il conduttore Angelo Nizza presero in prestito l'idea di Rambaldi e diedero vita alla prima edizione della kermesse musicale. Si scelse di fare il Festival durante l'inverno con lo scopo di incrementare le presenze turistiche in città, in quel periodo praticamente assenti.