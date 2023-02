Sanremo, Fedez ricorda Vialli: "Mi ha dato la forza, guardo in alto"

Sanremo, Fedez ricorda Gianluca Vialli

Il marito di Chiara Ferragni, nel suo brano, ha parlato anche della sua malattia (è stato operato per un tumore al pancreas) e parlando della sua vicenda ha ricordato Vialli: "Vabbè sdrammatizziamo: ho avuto il cancro e come un vero duro sono andato in tele e ho pianto. Se penso a chi mi ha dato la forza guardo in alto...è il ricordo di Gianluca che porto sul palco". Il cantante aveva sviluppato un legame forte con l'ex bomber della Juventus proprio in occasione della sua malattia. L'ex della Sampdoria ne venne a conoscenza e si mise in contatto con l'artista. Quando morì Vialli, Fedez disse: "Non mi era mai capitato nella mia vita di piangere al telefono con una persona che non conoscevo, ma che conosceva bene il mio stesso dolore". Si erano ripromessi di incontrarsi e fare una foto con la stessa cicatrice.