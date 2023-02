Amadeus a Sanremo: battuta sul Napoli e gaffe su Skriniar

Nel corso della seconda puntata del Festival di Sanremo (andata in onda mercoledì 8 febbraio in prima serata su Rai 1), tra emozionanti omaggi, esibizioni strepitose e monologhi emozionanti, non sono mancate le gaffe. Noto tifoso interista, Amadeus ha commesso un clamoroso errore, sbagliando la posizione in campo del difensore Milan Skriniar. Tra le esibizioni dei restanti 14 Big in gara, l'eccezionale performance dell'inedito trio Al Bano-Gianni Morandi-Massimo Ranieri, e i superospiti i Black Eyed Peas, c'è stato tempo anche per parlare di calcio.