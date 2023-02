Sanremo 2023, Egonu in ritardo alla conferenza stampa: "L'Italia è un paese razzista"

Paola Egonu , celebre pallavolista italiana e co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2023 , è arrivata in ritardo alla consueta conferenza stampa , che si è tenuta nella mattinata di giovedì 9 febbraio. "Sono emozionatissima", ha detto. La sua iniziale assenza (come quella di Gianni Morandi) si è fatta notare e Amadeus non ha fornito alcun chiarimento al riguardo. In tanti si stanno domandando il motivo per cui la sportiva è arrivata in ritardo all'incontro con i giornalisti.

Le dichiarazioni di Paola Egonu in conferenza stampa

“50 anni fa è nato il hip hop, mezzo di lotta antirazzista e immagino che parlerà di razzismo. Non la fa arrabbiare che una parte politica le abbia quasi intimato che l’Italia non è un Paese razzista?”, è stato chiesto dal giornalista Tortarolo. La Egonu ha poi replicato dicendo: “Non c’è bisogno di una risposta e sappiamo perché. L’Italia è un Paese razzista? Sì. Il che non vuol dire che lo siano tutti, che siano ignoranti…. Sta migliorando, sicuramente. Non voglio fare la vittima ma solo dire come stanno le cose”. E sul suo monologo ha chiarito che: "L’ho scritto io e mi sono fatta aiutare dalle mie due agenti. Non ho preso spunto da niente in particolare, neanche dai momenti più recenti, è la mia vita".