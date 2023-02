Sanremo, Gianluca Grignani e la "lezione" a Blanco: il gesto, la frase, le rose e le scuse

SANREMO - Durante la sua esibizione Quando ti manca il fiato al Festival di Sanremo, Gianluca Grignani è stato vittima di un imprevisto: ha dovuto interrompere la sua performance per un problema di audio, non sentendo la sua voce in cuffia. L'artista ha così chiesto scusa, specificando: "Diventando grande ho imparato come si fa, a 20 anni avrei sbagliato". Chiaro il riferimento a ciò che è successo a Blanco nella serata d'apertura sul palco dell'Ariston. Dopo aver ripreso e concluso l'esibizione, Grignani ha sfoggiato una camicia con la scritta NO WAR per poi lasciare il palco senza ritirare i classici fiori da Amadeus. Richiamato dal conduttore e tornato indietro, il cantante milanese riceve il bouquet per poi dedicarlo e lanciarlo come omaggio alla platea dell'Ariston.