Sanremo, Anna Oxa e Madame tra vaccini e bicchierate: i retroscena, cosa è successo

Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo (andata in onda giovedì 9 febbraio in prima serata su Rai 1) è circolata sui social insistentemente la notizia di una presunta lite tra due Big in gara. A lanciare il gossip sarebbe stata Deianira Marzano attraverso le sue Instagram Stories: "dietro le quinte una concorrente ha lanciato un bicchiere d'acqua in faccia ad un altro big". Per poi svelare le iniziali dei presunti protagonisti: "A" e "M".