Sanremo, Fedez e Rosa Chemical: bacio sul palco dell’Ariston!

"È andato tutto oltre le aspettative, un Festival che si è dimostrato libero e di larghe vedute”. Dalle parole ai fatti. Rosa Chemical, in gara con il brano 'Made in Italy’, si è reso protagonista di un curioso fuoriprogramma. Nel corso dell’esibizione, ha prima twerkato su Fedez (seduto in prima fila per assistere all’ultima co-conduzione della moglie Chiara Ferragni) e poi lo ha invitato sul palco baciandolo appassionatamente. Boato dell’Ariston e social impazziti: commenti, meme e ironie per discutere di una delle immagini più iconiche della finale di Sanremo. Rosa Chemical si è presentato sul palco con una camicia con dei fori in corrispondenza dei capezzoli circondati di brillantini. "Questo è il festival dell'amore, mi è scattato così all'improvviso", si è giustificato con Amadeus colto alla sprovvista dall'esibizione.