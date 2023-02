Sanremo 2023: le gaffe di Gino Paoli, i carciofi della Vanoni e le lacrime di Madame

Gino Paoli a Sanremo 2023: imbarazzo all'Ariston

"Il piacere è mio anche se Sanremo è una gabbia di matti", ha esordito il celebre cantante ligure poco dopo la sua entrata in scena all'Ariston. A Morandi ha detto: "Quando ci siamo visti la prima volta avevo molti più denti e lui mi veniva dietro perché voleva imparare. Non so cosa ca**o imparavi da me..". Ma il meglio è arrivato dal dietro le quinte. Grazie ad un video rubato poco prima dell'entrata in scena di Paoli, si è visto Amadeus presentarsi al cantante. Dopo che il conduttore è andato via, Gino è apparso spiazzato, tanto da dire: "Ma lui chi è?". A quel punto Morandi gli ha ricordato: "é lui che presenta il festival". Ma questa non è l'unica gaffe del cantante, che ha sempre durante la sua esibizione ha parlato anche dei presunti tradimenti "subiti" a casa sua da parte del compianto Little Tony. Ma anche in questo caso è intervenuto Morandi, dicendo: "Ma queste cose non si possono dire".