Davide Petrella bis a Sanremo 2023: chi è l'autore di Mengoni e Lazza

Dietro alla vittoria di Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2023, c'è un uomo nascosto, il paroliere e cantautore Davide Pretella (conosciuto con il nome di Tropico), che nelle scorse ore ha festeggiato il suo doppio successo con un post su Instagram, dove si legge: "Primo e secondo posto a Sanremo, non so se è mai successo prima". Sul vincitore del Festival ha poi aggiunto: "Bello vedere un artista come Marco con il suo storico sulle spalle, emozionarsi per una canzone e cantarla così come se ancora dovesse dimostrare. Le canzoni sono importanti".