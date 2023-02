Holly e Benji - Due fuoriclasse è un un anime televisivo che in tanti ricorderanno, poiché incentrato proprio sul calcio. Tratto dal manga "Capitan Tsubasa" di Yoichi Takahashi del 1981, ha registrato un grande successo in televisione, ispirando al contempo generazioni di giovani, giocatori e tiforsi. Tra le curiosità legate al cartoon giapponese, c'è quella, che in tanti non sanno, riguardante il fatto che molti dei suoi personaggi sono stati ispirati a calciatori esistenti.