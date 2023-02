Belen a Le Iene: proposta shock a Rosa Chemical dopo il bacio a Fedez

Le Iene è tornato in onda con un nuovo appuntamento martedì 14 febbraio in prima serata su Italia 1. La puntata di San Valentino si è aperta un’esibizione a sorpresa di Rosa Chemical, uno degli Big in gara al Festival di Sanremo 2023, che è stato protagonista di un controverso bacio gay a Fedez durante la finale della kermesse musicale (suscitando così anche una lite tra Chiara Ferragni ed il marito).