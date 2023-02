MasterChef 12: arriva Enrico Crippa! Mystery Box e Invention Test da Alta cucina

MasterChef Italia 12 tornerà giovedì 16 febbraio con un nuovo appuntamento in prima serata su Sky (in streaming su NOW, on demand e su Sky Go) tra nuove sfide e temute eliminazioni. Si avvicina il traguardo per gli aspiranti chef rimasti in gara, che dovranno dimostrare sempre più di avere dimestichezza con le tecniche dell'alta cucina.