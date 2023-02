Masterchef 12 decima puntata: Francesco dà fuoco al piatto. Gli eliminati e Crippa

MasterChef Italia 12 è tornato in onda giovedì 16 febbraio con un nuovo doppio appuntamento in prima serata su Sky, in streaming su NOW (disponibile anche on demand e su Sky Go). Durante la decima puntata del talent culinario condotto da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli non sono mancati i colpi di scena e momenti di tensione. Gli otto concorrenti rimasti in gara sono stati sottoposti a test difficili, che hanno messo in evidenza le loro capacità ai fornelli e non solo.