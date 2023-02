MasterChef 12, Francesco e Lavinia eliminati: la Lazio, lo sci, Ibra e Berrettini

La decima puntata di MasterChef Italia 12, in onda giovedì 16 febbraio in prima serata su Sky ed in streaming su NOW (disponibile on demand e su Sky Go), ha visto l'eliminazione di Francesco Sagarò e Lavinia Scotto. Il 29enne romano si è contraddistinto per la sua simpatia e autoironia. Vive con leggerezza le sue giornate e non si preoccupa del futuro. In cerca della sua vocazione nella vita, si è appassionato sin da piccolo alla cucina. La studentessa 22enne è una ragazza determinata a diventare una commercialista internazionale, ma da tempo sente il richiamo della cucina. Già laureata in Economia e Management all’Università di Torino, oggi frequenta un corso di Laurea Magistrale in Amministrazione, Controllo e Professione Contabile all’Università di Novara (anche se questa non è la sua strada). Precisa e organizzata, la cucina è l’unica passione dove può sfogare la sua creatività. I due eliminati si sono raccontati nel corso di una roundtable su Zoom, dove hanno rivelato anche le loro passioni sportive.