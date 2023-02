Chiara Ferragni, Fedez rompe il silenzio ma poi elimina tutto: continua il gelo social

TORINO - Ha deciso di rompere il silenzio Fedez, salvo poi ripensarci poco dopo . Il cantante come noto è finito al centro dell'attenzione mediatica dopo il bacio ricevuto da Rosa Chemical durante la finale di Sanremo, un episodio che avrebbe portato a una lite con Chiara Ferragni sul palco dell'Ariston , a cui è seguito poi un gelo su Instagram. Proprio sul social network, il cantante ha pubblicato una storia molto significativa: "Tu sei la mia calamita, io la tua calamità".

Fedez, la story e il dietrofront

Pochi minuti dopo, però, quella stessa storia, che cita la sua canzone "Favorisca i sentimenti", è stata eliminata. Insomma, una piccola breccia nel silenzio totale dei due post-Sanremo, anche se dopo c'è stato l'immediato dietrofront, ulteriore indizio del fatto che tra i due il momento non sia esattamente rosa e fiori. C'è da sottolineare, però, che sui social c'è anche chi crede che sia tutto solamente un'operazione di marketing. Con una "multinazionale" come loro, non ci sarebbe da sorprendersi.