"È finito Sanremo", Valerio Lundini e la canzone virale con tutti gli artisti: da Elodie a Lazza

I cantanti coinvolti da Valerio Lundini

Tantissimi gli artisti coinvolti: Ariete, i Baustelle, Mara Sattei, Mr Rain, gIANMARIA, Rosa Chemical, Manuel Agnelli, Paola & Chiara, Tananai, gli Eugenio in Via di Gioia, Leo Gassmann, i Colla Zio, Will, Elodie, Piero Pelù, Olly, Colapesce, Dimartino, Madame, Sethu, Ditonellapiaga, Lazza e Levante. "Ho scritto questa canzone che dedico a tutti quei sanremaschi che, dopo il festival, non sanno più che fare e si sentono abbandonati a loro stessi - commenta Lundini lanciando sui social il video del brano -. Ho fatto cantare singole frasi ai cantanti che passavano ospiti a rairadio2 e, siccome hanno accettato, ora si trovano a figurare come featurings di questa hit. Ringrazio il sommo maestro christian_airte_ice (mio genero) per aver montato l’immontabile e per aver chiesto a simonescazzocchio di fare una pianella più professionale di quella mia registrata nel gabinetto dell’albergo di Sanremo". C’è poi una partecipazione speciale, quella dell’indimenticato Richard Benson, autore dell’assolo di chitarra finale. A seguire il testo integrale del brano.