Wanda Nara confessa su Icardi e Keita: sentite quello che dice alla Fagnani

Wanda Nara sarà presto ospite della prima puntata di Belve 2023 , il programma di Rai 2 condotto dalla giornalista (ed ex co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2023) Francesca Fagnani . Finalmente il mistero sul soggiorno in Italia di lady Icardi è stato svelato. Nelle sue Instagram stories aveva rivelato che era volata dalla Turchia nel Bel Paese per fare delle registrazioni. In attesa di vederla in tv, Wanda è volata in Brasile per lavoro e ne ha approfittato per divertirsi un po' al Carnevale di Rio.

Wanda Nara e Icardi insieme a Belve

In un frame dell'intervista, condiviso dall'account ufficiale dell'Ufficio Stampa Rai su Twitter, si vede la Fagnani fare alcune domande alla Nara che si è presentata negli studi Rai proprio in compagnia di Mauro Icardi. Da qui la domanda per la conduttrice è nata spontantea: sono ancora sposati o è solo un ex? "No, lui è un marito e penso che saremo per tutta la vita un famiglia. Stiamo insieme, io sto con Mauro da quasi 10 anni" - ha risposto una sorridente Wanda. La giornalista ha chiosato chiedendo se ciò fosse una fortuna, la replica della Nara è stata: "Per me si, per lui non lo so". Ed ancora: "Speriamo di stare insieme per tutta la vita, non solo per questo weekend".