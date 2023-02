Tokyo de "La Casa di Carta" nuda allo specchio: guardate l’ultimo selfie

Ursula Corbero, conosciuta ai più anche per aver prestato il suo volto al personaggio di Tokyo ne 'La Casa di Carta', è tonata a far parlare di sé per un gesto social che non è passato inosservato. L'attrice ha infatti voluto celebrare la fine delle riprese di "El Cuerpo en Llamas" condividendo sul suo account Instagram (dove può contare su più di 22,5 milioni di follower) alcuni scatti riguardanti il suo nuovo lavoro nella serie Netflix diretta da Jorge Torregrossa e Laura Mañá .

Le parole di Ursula Corbero e la foto da record

"Questa settimana abbiamo finito di girare The Burning Body a Barcellona. Ho avuto una squadra che muori dalla voglia di essere bella. Voglio davvero condividere questo progetto con il mondo", ha scritto l'attrice spagnola, condividendo alcune immagini. Tra le foto che però hanno riscosso maggiore successo tra i suoi follower, ce ne è in particolare una, dova l'attrice si mostra in topless allo specchio, che gli è valso ben 1,7 milioni di like in 24 ore.