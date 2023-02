MasterChef 12, la semifinale: le sfide, la prova in esterna e gli ospiti

MasterChef Italia 12 torna con una nuova imperdibile puntata giovedì 23 febbraio in prima serata su Sky e in streaming su NOW (disponibile on demand e su Sky Go). I sei aspiranti chef rimasti in gara ( Hue , Mattia , Bubu , Edoardo , Roberto e Sara ) dovranno cimentarsi con le nuove difficili prove a cui li sottoporranno i giudici Bruno Barbieri , Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli .

MasterChef 12, le anticipazioni del 23 febbraio

La semifinale di MasterChef 12 inizierà con una Mystery Box all’insegna della consapevolezza, quindi si proseguirà con l’Invention Test. Ad arrivare in cucina sarà la monaca buddhista e chef Jeong Kwan, vincitrice dell’Icon Award ai Asia’s 50 Best Restaurants 2022, grazie alla quale si parlerà del rapporto tra anima e cucina. La prova in esterna sarà effettuata in una cucina tristellata, ovvero quella del ristorante Mirazur (a Menton, in Francia) di chef Mauro Colagreco, primo argentino ad aggiudicarsi, nel 2019, tre stelle Michelin nonché a raggiungere la prima posizione nella World’s 50 Best Restaurants, e recentemente nominato dall’Unesco Ambasciatore di buona volontà per la biodiversità. Durante il temutissimo Pressure Test si scopriranno i nomi degli aspiranti chef che andranno alla sfida finale della settimana prossima.