Belve, Carolina Crescentini: "Io cagna e leonessa. Il sesso sul set e i tradimenti..."

Carolina Crescentini è stata ospite dell'ultima puntata di Belve, in onda il 28 febbraio in prima serata su Rai 2. L'attrice protagonista di Mare Fuori, ha risposto alle domande insidiose di Francesca Fagnani , come quella canonica: "Che belva si sente?". La risposta dell'interprete ha sorpreso: " Una cagna ". Un chiaro riferimento alla serie tv Boris . Per lei sempre parti attoriali da " stronza ", ma se la fanno arrabbiare diventa una "leonessa". Ironicamente considerata la "Uma Thurman de Trastevere" , ne è entusiasta, ma ancora non ha capito chi è veramente, nonostante i 6 anni di analisi.

Carolina Crescentini, le confessioni hot a Belve

Durante l'intervista la temperatura è salita dopo la rivelazione intima dell'attrice: "Non c'è un episodio trasgressivo che mi viene in mente forse è proprio il mio modo di vivere la vita a essere trasgressivo". Ed ancora: "Tendenzialmente sono una donna fedele, ma anche io qualche volta ho avuto modo di tradire". E sulle scene di sesso nei film ha ammesso che a volte sono messe senza motivo: "Adesso famoli sco**! Non mi sento particolarmente in imbarazzo nelle scene di nudo, anche perché quando si gira non c’è niente di erotico: con settanta persone della troupe davanti a te, tutto è decisamente freddo. I calendari audaci? Oggi non li rifarei, ma serviranno quando avrò ottant’anni per dire… però! Vedi com’ero…".