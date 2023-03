Masterchef, Edoardo e Chef Barbieri: il taglio dei capelli in Piazza Duomo

MILANO - Trionfo per Edoardo Franco nella finale di Masterchef 12 e una promessa da mantenere con il pubblico e soprattutto con uno dei giudici. Appena dopo la proclamazione della vittoria, l'ex rider al momento disoccupato, ha voluto iniziare la scommessa fatta con lo Chef Barbieri: "Se vinci Masterchef ti taglio i capelli io!". E così, appena dopo essersi aggiudicato 100 mila euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette, l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana, e la partecipazione al Workshop di Masterchef Academy creato in collaborazione con Destination Gusto, Edoardo si è fatto togliere una ciocca della sua chioma, rimandando l'appuntamento con il taglio completo a Milano, in Piazza Duomo.