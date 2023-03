Lino Banfi e il ricordo della moglie: commozione a Domenica In

Lino Banfi è stato ospite dell'ultima puntata di Domenica In , andata in onda il 5 marzo su Rai 1. Insieme all'attore, nel salotto televisivo di Mara Venier c'era la figlia Rosanna , con la quale ha ricordato l'amata moglie Lucia , scomparsa il 22 febbraio scorso . Sono tanti i ricordi narrati dal comico, che per l'occasione ha indossato la giacca preferita dalla moglie.

Lino Banfi ed il ricordo di Lucia

"Di solito si dice che ognuno di noi ha un angelo. Ho però chiesto "se potete liberarla e me la date mia moglie Lucia come angelo custode, così la sento più vicina", ha raccontato Banfi, che ha aggiunto anche come negli ultimi tempi Lucia aveva bisogno di una mano da lui, di un appiglio. Il racconto è poi proseguito con: "Io sento la voce di Lucia, la sento dentro casa. C’era The Voice Senior, a lei piaceva. Venerdì guardavo la tv stavo dicendo: per la prima volta Antonella ha detto ‘pubblicità’ e non ha detto ‘reclame’. Ma Lucia non c’era più".