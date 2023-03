Dove vedere Pechino Express 2023 in tv e le vecchie stagioni

Pechino Express: dove vederlo

Il nuovo viaggio di Pechino Express - La via delle Indie andrà in onda da giovedì 9 marzo alle 21,15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, ed in replica su Tv8 sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go. Il travel reality è stato trasmesso per la prima volta nel 2012 e sino al 2020 è andato in onda su Rai 2. Dal 2022 è passato a Sky, che ne ha acquistato i diritti. Motivo per cui tutte le puntate sono visibili sulla piattaforma streaming. Su Rai Play, infatti, il format non è più usufruibile.