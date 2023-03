Belve, Bianca Balti shock: lo stupro, le droghe e l'attrazione per le donne

Bianca Balti è stata ospite dell'ultima puntata di Belve , il programma condotto da Francesca Fagnani in onda martedì 7 marzo su Rai 2 . La top model si è raccontata senza filtri, svelando alcuni fatti inediti e drammatici della sua vita, come lo stupro subito in gioventù: " A 18 anni ho subito uno stupro . Ero a un rave party, in stato di ebbrezza, non ero lucida. È successo con un ragazzo che avevo conosciuto quella sera al rave e che mi piaceva. Da un bacio si è passati alla violenza".

Bianca Balti: il disagio e la dipendenza affettiva

Alla domanda se provasse rancore per quell'uomo, la modella ha replicato: "No, perché in lui vedo un grandissimo disagio, porto rancore verso me stessa perché mi perdono poco di essermi messa in queste situazioni, non intendo lo stupro che non è causa mia, ma il fatto di andare ai rave, assumere droghe, non essere lucida". Dopo questi terribili episodi, ha sviluppato una dipendenza affettiva: "Ho un bisogno fortissimo di essere amata, se facendo un favore sessuale mi sentivo amata, allora lo facevo. Non pensavo mai di mettere dei limiti, andavo al ritmo di quello che mi veniva chiesto".