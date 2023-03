Bruce Willis, Demi Moore si trasferisce a casa con la nuova moglie? La verità

Demi Moore in aiuto di Bruce Willis

Stando a quanto riporta il sito Radar "Demi si è trasferita a casa dell’attore e della moglie per aiutarli più che può e non se ne andrà fino alla fine". Poi prosegue con: "Demi è una roccia per la famiglia ed è determinata a garantire che ogni giorno che Bruce trascorrerà sulla terra sia pieno di amore". In passato la Moore ha trascorso un lungo periodo a casa di Willis e di Emma Heming. Infatti, nel 2020, hanno trascorso insieme il periodo della pandemia da Covid-19.