Laura Pausini e le rivelazioni hot: "Ecco quanti uomini ho avuto"

Laura Pausini è stata recentemente ospite del programma 'El Hormiguero' per presentare il suo nuovo singolo, che sarà disponibile dal 10 marzo. Nel corso dell'ironica ed irriverente intervista, l'artista che è stata al gioco, ha fatto delle dichiarazioni inaspettate. Alla domanda "Useresti i preservativi che ti sono rimasti dalla tua precedente relazione?" la cantante ha confessato: "Non lo so, ho fatto l'amore solo con 3 persone. Non l'ho mai fatto il giorno in cui l'ho incontrato, poi sì, ma a quel tempo non usavo il preservativo. Ho sempre voluto mettere su famiglia".