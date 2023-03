Gerry Scotti a C'è posta per te: il doloroso ricordo nell'ultima puntata

L'ultima puntata di C'è posta per te 2023 è andata in onda sabato 11 marzo in prima serata su Canale 5. A tenere banco come di consueto sono state le storie e le emozioni, narrate Maria De Filippi . Ospiti dell'ultimo appuntamento sono stati Gerry Scotti e il vincitore del Festival di Sanremo, Marco Mengoni .

La storia di Irene e Daniele: le lacrime di Gerry Scotti

La prima emozionante storia dell'ultima puntata di C'è posta per te ha raccontato del legame che unisce un fratello e una sorella. Gerry Scotti si è commosso: "Mi rendo conto di quanto lavoro solo quando vengo da te e tu mi fai vedere i filmati". Dopo la morte del padre nel 2022, a venire a mancare all'affetto dei due ragazzi è anche la madre. Daniele accompagnerà Irene all'altare quest'anno. Il giovane indosserà al collo la fede del loro papà. Mentre quella della madre sarà indossata dalla ragazza. Un gesto simboli per ricordare i genitori in un giorno così bello ed importante. Il commento di Scotti: "Sono la persona sbagliata per parlare di queste cose perché sono figlio unico. Ho sempre sognato un fratello o una sorella, mi sono arrangiato come potevo" . Poi: "mi sono sempre domandato il perché. Perché fratelli e sorelle non si parlano da trenta, da quarant'anni". Quindi l'appello: "mandate un messaggino adesso. Non date alla vita il permesso di decidere per voi, prendete esempio da questi due ragazzi".