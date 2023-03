Cinema, Notte degli Oscar: dove e quando vederla in tv

Ancora poche ore per l'inizio della Notte degli Oscar 2023, che sarà trasmesso in Italia da Sky. La messa in onda della cerimonia di premiazione delle ambite statuette è prevista per le 23,15 di domenica 12 marzo , con la diretta dal red carpet del Dolby Theatre di Los Angeles su Sky Cinema Oscar (canale 303) e su Sky Uno , mentre in chiaro può essere seguita su TV8 . Dalla stessa ora su NOW è possibile vederla invece in streaming.

Dove rivedere La Notte degli Oscar

La cerimonia vera e propria inizierà intorno alle 2.00 ora italiana quindi proseguirà per circa tre ore. Per chi non potrà assistere alla diretta, potrà rivedere l'evento in un secondo momento grazie allo speciale Sky Il meglio della Notte degli Oscar 2023 sarà trasmesso lunedì 13 marzo 2023, alle 21.15 su Sky Cinema Oscar e Sky Uno, mentre su TV8 andrà in onda in seconda serata. Disponibile anche in diretta streaming su NOW, anche comodamente in tv grazie all'app ufficiale per smart TV.