Oscar 2023, Lady Gaga aiuta un fotografo caduto sul red carpet

Lady Gaga è stata una delle protagoniste assoluta della Notte degli Oscar 2023 , non solo perché a dispetto delle indiscrezioni ha incantato tutti con la sua esibizione, ma è stata anche coinvolta in un momento che è in breve tempo diventato virale sui social.

Oscar 2023, il gesto inaspettato di Lady Gaga

Durante l'arrivo della star sul red carpet, un fotografo ha perso l'equilibrio, cadendo rovinosamente per terra. La cantante, accortasi dell'accaduto, non c'h pensato due volte ed è immediatamente corsa in aiuto dell'uomo, assicurandosi che stesse bene ed aiutandolo a rialzarsi. Un gesto che la dice lunga sulla generosità d'animo, sensibilità e altruismo dell'artista. che è stata vincitrice dell'Oscar per "A Star is born".