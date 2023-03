Back to school, Walter Zenga e Aldo Montano tra i Ripetenti: data e info

Fervono i preparativi per il ritorno in tv di Back to school , il fortunato programma di Italia 1 che farà rifare l' esame di quinta elementare a una classe d’eccezione e che quest'anno sarà condotto da Federica Panicucci . I Ripetenti Vip dovranno quindi tornare sui banchi di scuola e saranno guidati da 13 bambini di età compresa tra i 7 e gli 11 anni.

Back to school 2: i Ripetenti e la data

Chi sono i concorrenti di Back to school 2023? Tra i big che hanno deciso di mettersi in gioco ci saranno anche l'ex portiere dell'Inter Walter Zenga ed il campione di sciabola Aldo Montano. Tra gli altri anche Awed, Ivan Cattaneo, Carmen Di Pietro, Gigi e Ross, Pierpaolo Pretelli, Riki, Soleil Sorge, Natasha Stefanenko. Stando alle indiscrezioni che si leggono in rete, la prima puntata del popolare programma dovrebbe andare in onda il 5 aprile in prima serata su Italia 1.