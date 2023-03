Pechino Express: Federica Pellegrini sbotta, malore per Costacurta

Giovedì 16 marzo è andata in onda in prima serata su Sky la seconda puntata di Pechino Express 2023, il travel reality condotto da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio. La seconda tappa si è snodata in un viaggio lungo 435 km (partenza da Kolhapur, tappa intermedia nel villaggio di Govindakoppa e traguardo a Hampi) durante il quale tra le nove coppie in gara non sono mancati dei colpi di scena come il malore avuto da Achille Costacurta e lo sfogo inaspettato di Federica Pellegrini.