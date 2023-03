Jerry Calà, come sta dopo l'infarto: le parole del suo manager

Jerry Calà è stato colto da infarto mentre stava girando il suo ultimo film, ambientato tra Napoli, Monte di Procida, Ischia e San Giovanni del Sannio in Molise. L'improvviso malore sarebbe sopraggiunto tra la notte di venerdì e sabato scorsi, mentre l'attore si trovava in albergo. Nessun segnale di allarme ci sarebbe stato nei giorni precedenti all'arresto cardiaco.

Jerry Calà, come sta dopo l'infarto

Stando alle parole del manager, l'arresto cardiaco di Jerry Calà è stata una cosa inaspettata. Il malore è arrivato mentre dormiva, quindi sono stati subito chiamati i soccorsi. I medici del 118 hanno deciso per un trasferimento immediato in ospedale per opportuni controlli, quindi è stato preso in tempo. Il comico è stato sottoposto ad una delicata operazione di angioplastica per inserire uno stent coronarico. Nelle scorse ore Jerry è stato trasferito dal reparto di terapia intensiva a quello ordinario, segno che le sue condizioni stanno migliroando. Tramite un post su Instagram, lo staff dell'attore ha fatto sapere che le sue condizioni sono buone e che chiede in continuazione quando potrà tornare a lavoro sul set.