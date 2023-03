Claudia Pandolfi a Belve: confessione sul passato e amore per una donna

Claudia Pandolfi sarà una degli ospiti dell'ultima puntata di Belve , il programma condotto da Francesca Fagnani che andrà in onda martedì 21 marzo in prima serata su Rai 2. Nel corso dell'intervista l'attrice ha rivelato che, pur essendo eterossesuale, in passato si è innamorata di una donna e ha maturato anche un certo interesse nei confronti dell'universo femminile.

Belve, la confessione di Claudia Pandolfi

"Il mondo femminile mi ha incuriosito per un periodo della mia vita. Ho avuto una fidanzata, mi sono innamorata di questa donna, per me era un faro. Non mi posi nessun problema di nessun tipo, vissi questa storia bellissima", ha affermato l'interprete. E sulle scene di sesso nei film ha commentato: "Sono spesso superflue al fine del racconto. Mi è capitato nel film di Cristina Comencini, Quando la notte, un film eccezionale ma alla fine ci fu un momento di sesso tra loro che poteva durare anche un quarto d'ora di meno".