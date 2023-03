Pechino Express: Martina Colombari, Costacurta e l'odore della povertà

Martina Colombari e Achille Costacurta , che a Pechino Express sono la coppia Mamma e Figlio , hanno rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti la partecipazione al travel reality in onda su Sky (in streaming su NOW) e condotto da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio . Erano tre anni che il figlio di Billy Costacurta chiedeva all'ex Miss Italia di partecipare al popolare programma televisivo.

Martina Colombari e Achille Costacurta su Pechino Express

Dopo le iniziali retrosie, alla fine la Colombari ha assecondato la richiesta di Achille, ed oggi dice: "Dopo il parto, è stata l’esperienza più dura della mia vita. E guarda caso hanno sempre a che fare con Achille. Mi ha tirato dentro, ma adesso devo dirgli grazie perché ripartirei domani". Cosa è rimasto di bello di questa esperienza così dura e impegnativa? "Mi ha fatto capire cosa è davvero importante, mi ha dato una consapevolezza differente. Capire cosa non mi serve, il superfluo, cosa non mi serve. Mi ha dato tanti suggerimenti per trovare la via della felicità con più facilità", ha detto la Colombari, che ha poi concluso dicendo: "Il caos e il rumore di Mumbai ce li porteremo sempre nel cuore. La povertà indiana è urbana, sporca, grezza e, quasi più dolorosa. Gli odori da quel tipo di povertà ti rimangono addosso".