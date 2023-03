Da Mare Fuori a Noi siamo leggenda: la nuova serie Rai con gli stessi attori

Per i fan di Mare Fuori c'è una grande sorpresa: Rai 2 ha trasmesso per la prima volta il promo della nuova serie Noi siamo leggenda serie tv che ha nel cast anche gli attori protagonisti della fortunata fiction con Giacomo Giorgio (Ciro in Mare Fuori), Nicolas Maupas (Filippo) e Valentina Romani (Naditza). La data di uscita è fissata per il prossimo autunno.