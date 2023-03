Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti e la frase sul sesso che spiazza i fan

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker a breve diventeranno nonni , ma i fan della coppia sognano da sempre un ritorno di fiamma soprattutto perché tra i due ex, nonostante la separazione c'è sempre stato un bellissimo rapporto . E proprio su questo argomento, ospite nel programma di Pio e Amedeo "Felicissima sera", la conduttrice italo-svizzera ha fatto alcune clamorose rivelazioni che hanno scatenato i fan. I due comici hanno incalzato Michelle prima chiedendole il segreto dell'amicizia con Eros. “Ci vogliamo bene, abbiamo una figlia e poi stiamo diventando nonni. E poi a me piace l’armonia” - ha replicato la conduttrice. Pio e Amedeo però hanno voluto metterla ulteriormente in difficoltà , chiedendole: “Tu e Eros, nei momenti di singletudine, qualche richiamino non lo avete mai fatto?” . “

La risposta della Hunziker e la reazione dei fan

"Beh ogni tanto sì, per educazione…", ha risposto la conduttrice italo-svizzera, spiazzando tutti e scoppiando a ridere. "Ma non è vero dai… Adesso Eros è anche innamorato e fidanzato" - ha subito aggiunto, ma la rettifica non ha convinto i fan, che sono convinti del fatto che ci sia stato del tenero tra i due anche di recente. Negli ultimi tempi infatti, i due ex coniugi hanno passato molto tempo insieme, complice anche la gravidanza della figlia Aurora che a breve darà alla luce il primo nipotino. Il ritorno di fiamma tanto sperato dai fan però per ora non s'ha da fare: nelle ultime settimane infatti Eros Ramazzotti è uscito alla scoperto con la sua nuova fidanzata, mentre di Michelle nessuna novità sul matrimonio con Trussardi.