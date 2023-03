Harry Potter, Daniel Radcliffe presto papà: la fidanzata aspetta un bebè

Daniel Radcliffe , noto ai più per aver prestato il suo volto al personaggio protagonista della saga Harry Potter , diventerà presto papà . La compagna Erin Darke è in dolce attesa. Per l'attore 33enne si tratta del primo figlio, atteso per la fine dell'anno. A dare la notizia è stato il magazine People, dopo aver avuto una conferma dal portavoce dello stesso Radcliffe. Sempre lontano dai riflettori, la coppia ha cercato di matenere quanto più riservata possibile la loro relazione.

Harry Potter, Daniel Radcliffe e Erin Darke

L'incontro tra Daniel ed Erin è avvenuto sul set di Kill You Darlings, dove lui interpretava il poeta Allen Ginsberg mentre la lei era Gwendolyn. Idue stanno insieme da dieci anni. "Siamo davvero felici insieme. Ho una vita davvero bella, sto con la mia ragazza da un decennio, più o meno", aveva dichiarato l'attore qualche tempo fa. Nel 2016 erano insieme in Don’t Think Twice, e poi lei ha preso parte anche alla terza stagione della serie Miracle Workers, ideata da lui e andata in onda su TBS.