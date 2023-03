Platinette dopo l'ictus, la riabilitazione e il messaggio: come sta

Platinette si sta riprendendo dopo l'improvviso ictus che lo ha colpito nei giorni scorsi. Nelle scorse ore, Mauro Coruzzi ha condiviso un post su Instagram, dove lo si vede in piedi intento ad eseguire esercizi della riabilitazione. A corredo dellscatto le parole dell'opinionista tv: "In piedi da solo per la prima volta dopo 15 giorni!!".