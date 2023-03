Elena Di Cioccio sieropositiva: chi è, l'Hiv, la cocaina e la madre suicida

Elena Di Cioccio, l'Aids: tra paura e rabbia

Per anni l'ex inviata de Le Iene è stata divisa tra rimpianti e rabbia, ma anche tanta paura. Oggi tutto questo è passato: "Non mi sento più in difetto. Io sono questa e non voglio più nascondermi. Quando incontro ogni persona mi domando se, come e quando dire che sono sieropositiva: ora lo do per fatto, una volta per tutte". Poi ha proseguito dicendo: "E ho sperimentato ogni tipo di reazione: fuga, compassione, rabbia. Ma il problema è come sto io rispetto a questa cosa. La medicina ha fatto finire l’epoca dell’alone viola, della paura: per voi e per noi". Spiegando meglio: "Quindici anni fa: mi taglio la mano a teatro, esce sangue. Si avvicinano per aiutarmi e io urlo: 'No, non mi toccate'. Cavolo che brutto carattere. Oggi la medicina dice che siamo pazienti cronicizzati: in nessun modo io posso contagiare qualcuno. Un sollievo".