Jeremy Renner parla dell'incidente: "Lo rifarei, ho salvato mio nipote"

Jeremy Renner: "Lo rifarei"

Renner ha subito più di 30 fratture ossee a seguito di quell'incidente, insieme a un trauma toracico contusivo. "Ti ricordi il dolore?", ha chiesto la giornalista. Domanda a cui Renner ha replicato: "Oh, tutto, sì, ero sveglio in ogni momento". L'attore ha poi ammesso che lo avrebbe fatto di nuovo, perché bisognava salvare il nipote. Durante l'intervista ci saranno anche dei momenti strazianti ricordi dell'incidente da parte dei familiari di Renner, incluso suo nipote che stava cercando di proteggere, e istantanee dietro le quinte del suo viaggio in corso verso il recupero. Negli ultimi giorni la star americana ha condiviso sui social le prime immagini in piedi su un tapis-roulant antigravitazionale.