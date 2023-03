Chiara Ferragni a Sanremo 2024: l'indiscrezione sulla proposta di Amadeus

Chiara Ferragni a Sanremo 24: il rumor

La Ferragni è riuscita anche a gestire al meglio le critiche ricevute non solo durante, ma anche dopo il Festival di Sanremo. Stando a quello che si legge nella rubrica Chicche di Gossip sul settimanale Chi, il noto presentatore avrebbe già richiamato Chiara per parlarle di un suo possibile ritorno. Nei giorni scorsi, Amadeus ha pubblicato sui scuoi social uno scatto in cui lo si vedeva insieme a Chiara Ferragni e alla moglie Giovanna Civitillo. Stando ai rumors che si leggono in rete, pare che l'influencer non replicherà la sua esperienza sul palco dell'Ariston dove, nella serata finale, ha vissuto anche un acceso diverbio con il marito Fedez, dopo che quest'ultimo si è scambiato un bacio con Rosa Chemical, rubandole così la scena.